Žhář zapálil jeřáb, do areálu se přikradl po čtyřech
Neznámý žhář zapálil ve čtvrtek večer jeřáb v areálu firmy ve Stráži nad Nisou. Způsobil tím škodu za zhruba půl milionu korun. Jen díky pohotovým sousedům, kteří si výbuchu včas všimli, nejsou škody daleko vyšší. Po žháři nyní pátrá policie, majitelé společnosti nabízejí za dopadení muže odměnu.
01:13
Domácí19. 9. 2025 15:30
Krimi19. 9. 2025 14:48
