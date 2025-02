VIDEO: Zloděj boural s ukradeným autem, pak se schovával pod padlým stromem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidič zastavovaného auta v Německu naboural do policejního zátarasu a ujížděl s kradeným autem do Čech přes hraniční přechod Pavlům Studenec. Na Tachovsku se do jeho pronásledování zapojili i čeští policisté. Cizinec s drogami v krvi s autem naboural a snažil se policistům zmizet. Policejní pes šel po jeho stopě sedm kilometrů, pachatele našel schovaného u padlého stromu.

video: PČR