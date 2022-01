VIDEO: Dvojice zlodějů ukradla z prodejny dvě elektrokola Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvojice zlodějů ukradla z prodejny dvě elektrokola

Přímo na Silvestra se dvojice zlodějů vloupala do prodejny s bicykly a sportovním vybavením v Kladně. Podle kamerových záznamů, na kterých je práce lapek vidět, šli evidentně najisto. Po vniknutí do prodejny si to bez dlouhého vybírání rovnou namířili pro dvě vystavená elektrokola značky Apache Hawk 3 v hodnotě 125 tisíc korun. V případě jakýchkoliv poznatků k ukradeným kolům případně samotným zlodějům, zavolejte na linku 158.

video: Policie ČR