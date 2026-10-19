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Zloděj alkoholu usnul přímo v obchodě v Ostravě

Krimi | KRIMI
Neobvyklý případ řešili strážníci v Ostravě. Zlodějíček tam vypil lahev vodky, aniž ji zaplatil, ale za pokladnami tvrdě usnul. Ještě než se tak stalo, tak vysvětloval, že má týden do výplaty a je bez peněz.
video: Městská policie Ostrava
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