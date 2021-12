VIDEO: Čekal, než se zavře metro, pak ženě vytrhl telefon Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pražští policisté pracují na objasnění dvou případů krádeže, které se staly ve čtvrtek 25. listopadu ve stanicích metra trasy „B“ kolem půl šesté odpoledne. V prvém případě muž, po kterém pátráme přijel vlakovou soupravou do zastávky Anděl, ale po otevření dveří nevystoupil. Naopak vyčkal, až se budou zavírat, a po zvukové výstraze vytrhl jedné z cestujících mobil, který držela v ruce, a hbitě s ním proskočil zavírajícími se dveřmi na nástupiště. Svůj počin se pokusil zopakovat o několik minut později ve stanici Smíchovské nádraží, když do stanice dorazila další souprava metra. Vyčkal u dveří na zvukovou výstrahu a vkročil do vagonu, kde se opět pokusil jedné z cestujících ukrást mobil. Ta ho však ubránila, a tak se s nepořízenou stáhl zpět na perón. Pokud zloděje poznáváte, volejte policii.

video: Policie ČR