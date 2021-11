VIDEO: Zloděj okradl cestujícího v metru, část peněz rozházel po eskalátorech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zloděj okradl cestujícího v metru, část peněz rozházel po eskalátorech

Zloděje na eskalátorech zaujal jeden z cestujících, co si zrovna ukládal větší obnos peněz do kapsy. Peníze se pokusil získat, ale dostal se s ním do potyčky, přitom se část peněz rozsypala. Zloděj utekl neznámo kam.

video: PČR