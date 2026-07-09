Zloděj okradl v centru Brna tvrdě spícího muže o peněženku
Zloděj v centru Brna využil hlubokého spánku tvrdě spícího muže a z kapsy mu ukradl peněženku. Za chvíli ho chytili strážníci, kterým tvrdil, že mu ji jen hlídá, což ten druhý po probuzení popřel.
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