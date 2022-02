VIDEO: Zloděj na útěku srazil tvrdě k zemi ženu a pelášil dál Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zloděj na útěku srazil tvrdě k zemi ženu a pelášil dál

Čtyřiačtyřicetiletý recidivista, který má v rejstříku trestů více než dvacet záznamů, zaujal kriminalisty pokusem o vloupání do motorového vozidla v pražské Libni. Tento čin mu překazil pozorný svědek, který celou událost ohlásil na linku 158. Vyšetřováním případu vloupání kriminalisté zjistili, že tento muž toho má na svědomí více. Mimo jiné se dopustil krádeže sportovních oděvů v obchodním centru na Praze 7. Při útěku z místa činu srazil k zemi mladou ženu, která se mu snažila v útěku zabránit. Svědci krádeže podezřelého pronásledovali až na ulici, kde se ho pokoušeli zadržet. Z potyčky pachatel sice vyšel vítězně a z místa utekl, krátce před příjezdem policejních hlídek. Na místě však zanechal nejen většinu svého lupu, ale i svojí bundu, včetně klíčů od bytu. Vedle kamerových záznamů, tak k jeho usvědčení napomohly i zajištěné klíče, které pasovaly do vstupních dveří domu i bytu, kde v tu dobu přebýval. Po zadržení putoval přímo do vězení.

video: Policie ČR