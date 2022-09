VIDEO: Zloděj seděl na parapetu v 8. patře panelového domu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zloděj seděl na parapetu v 8. patře panelového domu

Ve Svojšovické ulici v Praze nalezli strážníci městské policie v jednom z přízemních bytů rozbité okno a za ním neznámého muže. Ten jim sdělil, že do bytu, v němž nebydlí, se dostal oknem. Hlídka ho proto požádala o vysvětlení situace, s čímž souhlasil. Jeden ze strážníků se tedy vydal ke vchodovým dveřím, druhý zůstal hlídat u okna. Strážník, který mířil ke dveřím, zahlédl dotyčného, jak vyskočil z okna, dal se na útěk a zmizel z dohledu. Následné pátrání za pomoci dalších hlídek přivedlo strážníky do Bělčické ulice, kde v nejvyšším patře spatřili hledaného muže sedícího na okenním parapetu. Strážníci proto přivolali hasiče s odpovídající technikou a udržovali s dotyčným verbální kontakt až do jejich příjezdu. Za pomoci plošiny se následně podařilo dostat 22letého mladíka na zem, kde si ho převzali k dořešení další kompetentní orgány.

video: MP Praha