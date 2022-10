VIDEO: Zloděj si ve skladu nabral víc, než zvládl uvézt Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zloděj si ve skladu nabral víc, než zvládl uvézt

Do skladu v průmyslovém areálu v brněnských Zábrdovicích se třicetiletý muž dostával poměrně dlouho. Po zdolání překážek nakonec zjistil, že vevnitř není skoro co ukrást. Posbíral tedy, co našel. Dvě velké tašky naplnil surovinami pro přípravu nápojů. Objevil i jízdní kolo, na kterém chtěl i s lupem rychle zmizet. Jenže si naložil více, než byl schopen uvézt.

video: iDNES.tv