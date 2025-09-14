iDNES.cz
iDNES.tv
Zpravodajství
Domácí
Zahraničí
Krimi
Sport
Technika
Společnost
Lifestyle
Vše ze zpravodajství
Živě
Slow
Pořady
Rozstřel
iDNES KINO
VIDEO: Zadržený zloděj pobodal člena ochranky v nákupním centru
Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu
Zadržený zloděj pobodal člena ochranky v nákupním centru
14. 9. 2025 21:32
Krimi
video:
iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz
Sdílet video na FB
Následující videa
V Krči zasahují policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu
Z hořícího bytu šlehaly plameny. Hasiči museli evakuovat sedmdesát lidí
Osobák nedal na křižovatce přednost tahači. Srážka na Kladensku má dva mrtvé
Policie objasnila vloupání do výdejních boxů
mobilní verze
iDNES.cz
© 1998–2025
MAFRA, a. s.
a dodavatelé
Profimedia
, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s. zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s. IČ: 45313351.
Mobilní verze
Podmínky užití
Soukromí a cookies
AV + DSA
Napište nám