Zloděje našli strážníci sedícího ve vykrádaném autě

Hodinu po půlnoci vyrážela autohlídka strážníků do ulice Za Valem v Praze, kde se měl nacházet podezřelý muž, který se pokoušel dostat do zaparkovaného auta. Strážníci ho našli v jednom z nich. Auto mělo rozbité boční okénko. Výmluva, že vozidlo patří strýci, na jehož jméno si nemohl zrovna vzpomenout, u strážníků neobstála. Několik šroubováků, odmontované světlo, rámeček od rádia a povolená ovládací část klimatizace, historku o strýčkově autě už jen „dotvořila“. Osmnáctiletého mladého muže si převzali policisté k dalšímu opatření. O několik hodin později zadržela hlídka v centru Prahy třiapadesátiletého muže, který odcizil z auta mikinu v hodnotě téměř 5 tisíc korun. Na tísňovou linku strážníků zavolal muž, že právě projíždí Opletalovou ulicí a všimnul si podezřele vypadajícího muže, jak vlezl do zaparkovaného auta a něco tam hledal. Když hlídka přijela, svědek uvedl, že viděl skupinku 4 osob, z nichž jeden zkoušel, zdali není nějaké auto otevřené. V jednom případě měl „štěstí“. Ve chvíli, kdy na ně zavolal, všichni okamžitě odešli pryč a on kontaktoval tísňovou linku. Hlídka požádala kolegy v terénu, aby se po skupince poohlédli. V Jindřišské ulici na jednu odpovídající popisu narazili. Jeden z mužů se pak strážníkům přiznal, že z místa spolujezdce odcizil černou mikinu. Státní policisté vyloučili trestný čin a nechali událost na dořešení strážníků. Hlídka se spojila s majitelem vozidla, který uvedl, že si mikinu dnes koupil a že stála téměř 5 tisíc korun. Mikina byla vrácena jejímu majiteli a 53letému muži strážníci za přestupek uložili pokutu ve výši 10 tisíc korun.

video: MP Praha