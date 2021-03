VIDEO: Zloděj zahrabal kradenou pokladnu i s penězi do sněhu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už ve věku 22 let má muž z Ostravy za sebou téměř dvacítku vloupání. Nepřestal ani ve chvíli, kdy už byl kvůli svým předešlých skutkům vyšetřován na svobodě. Bral vše, co mohl zpeněžit. Když v jednom případě lup nepobral celý, pokladnu zahrabal do sněhu.

video: PČR