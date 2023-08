VIDEO: Žloutenkou nakažená žena plivala na policistu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žloutenkou nakažená žena plivala na policistu

V pondělí 7. srpna si policisté při kontrole ve Vrchlického sadech povšimli ženy, kterou z dřívějších zkušeností znali a věděli, že je vyhlášená v celostátním pátrání. Šestatřicetiletá žena nejdříve policistům opakovaně tvrdila, že je to omyl, že byla na policejní služebně již den před tím. Následnou kontrolou však policista ověřil, že se jedná o aktuálně nově vyhlášené pátrání a z tohoto důvodu ji vyzval, aby hlídku následovala na místní oddělení. Žena uposlechla, nicméně při průchodu Vrchlického sady policisty i okolní kolemjdoucí vulgárně urážela. Při příchodu k vozidlu, vzhledem k neustále pokračujícím agresivně laděným vulgarizmům, hledanou policisté vyzvali, aby z kapsy a rukou vyndala potenciálně nebezpečné předměty, jelikož věděli, že má u sebe injekční stříkačku, zapalovač a další nebezpečné předměty. Po nasazení pout se její agrese začala rychle stupňovat, urážela policisty, snažila se je udeřit a dokonce jednomu z policistů několikrát plivla do obličeje, přičemž jej zasáhla přímo do očí a úst. Ve vozidle eskortovaná sama posléze policistům sdělila, že je nakažená Hepatitidu typu C. Policista, na něhož zadržená plivla, ihned po příjezdu na policejní služebnu kontaktoval lékaře, který mu doporučil okamžité lékařské vyšetření. V souvislosti s možnou nákazou bude policista nyní pravidelně docházet na odběry krve a v případě zjištění nákazy musí lékaři zahájit nutnou léčbu.

video: iDNES.tv