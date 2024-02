VIDEO: Soud poslal do vazby muže obviněného ze znásilnění ženy v Praze 9 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obvodní soud pro Prahu 9 poslal do vazby muže obviněného ze znásilnění ženy na pražském Proseku a dalších trestných činů, a to z obavy, že by mohl uprchnout a také proto, že by mohl opakovat trestnou činnost. Novinářům to po vazebním zasedání řekl státní zástupce Jan Janoušek. Rozhodnutí není pravomocné, obviněný muž si ponechal lhůtu pro podání stížnosti. Během soudního jednání, které trvalo necelou půlhodinu, se údajný pachatel podle žalobce nijak nevyjadřoval.

