Policisté během několika hodin zadrželi tři muže podezřelé ze znásilnění ženy

Policisté během 14 hodin vypátrali a zadrželi tři muže, kteří jsou podezřelí ze znásilnění mladé hendikepované ženy v parku v Malešicích. Znásilnění předcházelo seznámení poškozené na sociální síti s nyní již obviněným mužem. Následovala schůzka, na kterou po nějaké době jejího trvání dorazili další dva muži, kamarádi obviněného. Společně pak za použití násilí ženu všichni tři znásilnili, a to i přesto, že se usilovně bránila a křičela o pomoc. Po činu ji muži ještě navíc okradli o mobilní telefon a zlatý řetízek. Poškozená žena znásilnění okamžitě oznámila a rozjelo se pátrání po podezřelých, které dostali na starosti kriminalisté čtvrtého policejního obvodu z mravnostního oddělení. Těm se povedlo podezřelé muže vypátrat na ubytovně a na ulici v Malešicích v součinnosti s kolegy z cizinecké policie a speciální pořádkové jednotky a zadržet je. Slovensky hovořící muži ve věku od dvaadvaceti do pětadvaceti let jsou nyní stíháni pro trestný čin znásilnění, kdy jim v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení. Dva z nich jsou stíhání i pro trestný čin krádež. Kriminalisté podali podnět na jejich vzetí do vazby. V letošním roce je jen v Praze evidováno 124 případů znásilnění, což je o 8 případů více než za stejné období jako loni.