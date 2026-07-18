Na Znojemsku se čelně střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných
18. 7. 2026 11:38 Krimi
Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho devět má zranění středně těžká a těžká, řekla mluvčí záchranářů. Autobusy se srazily čelně. Přijela i velkokapacitní sanitka. Silnice I/53 u Lechovic je uzavřená, policie odklání dopravu přes Borotice, Božice a Mackovice.
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