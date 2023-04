VIDEO: Uvěřila jsem mu, že jsem reinkarnovaná dozorkyně z Osvětimi, převedla jsem mu miliony, tvrdí stíhaná zubařka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V posledních výslechu na policie obviněná zubařka připustila, že ji později usmrcený muž před zbytkem skupiny ponižoval, nutil ji svlékat se, spát v posteli s jinými členy společenství, přiměl ji prodat babiččin dům nebo jí vyhrožoval smrtí lidí, na kterých jí záleželo. "Řídil celý můj život - co budu snídat, co budu dělat. (...) Všechny nás přesvědčil, že nám vidí do hlavy a čte si každou myšlenku, takže si může načíst celý náš život a ví o člověku úplně všechno," četla předsedkyně senátu část zubařčiny výpovědi na policii.

video: iDNES.tv