Auto po prezidentu Václavu Havlovi je na prodej

Petrolejově modrá Lancia Kappa z roku 1997 s nekonečně stylovým béžovým čalouněním skvěle zachovalého interiéru a dvoulitrovým přeplňovaným čtyřválcem s výkonem 205 koní pod kapotou je k mání za 400 tisíc. Zdá se to moc? je to kus s unikátní historií a pouhými 31 tisíci najetými kilometry. Kappa je jedno z nejzajímavějších italských aut devadesátých let. Chtěla patřit mezi luxusní kočáry, k prezidentským a ředitelským speciálům jí ale možná stupínek chyběl. Temperamentní limuzína ovšem oplývala jinými kvalitami – lehkostí, dravostí a charismatem. Koráby německé konkurence se valily dálnicí, kappa je s lehkostí dohnala. Havlovo provedení umí stovku pokořit za sedm sekund, to není špatné ani dnes. uhlazenými tvary to kappa maskuje, ale je dravec.

video: iDNES.cz