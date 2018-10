VIDEO: Lávka pro chodce ustoupila tramvajovému mostu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lávka pro chodce ustoupila tramvajovému mostu

Osm let mohli lidé chodit z Borů do vysokoškolského areálu Západočeské univerzity pro lávce, která se klenula nad dálničním přivaděčem. Od soboty musí hledat jiné a delší cesty. Lávku snesl na zem velký jeřáb, na jejím místě vyroste most pro budoucí tramvajovou trať.

video: iDNES.cz