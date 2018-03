VIDEO: Legiovlak vypráví o životě legionářů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Legiovlak vypráví o životě legionářů

Co legionáři jedli, jak vypadaly jejich uniformy, jakým nemocem čelili nebo jaký byl dostřel jejich zbraní. Ale i lidské příběhy a zajímavosti o mužích původem z Československa, o jejich životě a statečnosti. To vše vypráví Legiovlak, který včera přijel do Mariánských Lázní.

video: iDNES.cz