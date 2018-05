VIDEO: Zrod Lennona. Film zachytil začátky legendy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zrod Lennona. Film zachytil začátky legendy

Ačkoliv slovo The Beatles tu nezazní, celý film k němu směřuje. Titul Nowhere Boy, který naše kina minul a ve čtvrtek večer jej uvede ČT art, totiž líčí dětství a dospívání Johna Lennona. Od jeho čtyř do dvaceti let.

