VIDEO: Leoš Mareš koncertoval v O2 areně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Leoš Mareš koncertoval v O2 areně

Leoš Mareš si loni dopřál „jediný koncert v životě“ v pražském Foru Karlín, pak přidal druhý a letos rovněž nadvakrát přivezl opulentní program do O2 areny. Po vizuální a organizační stránce to byl majstrštyk, který by mohly závidět i cizí produkce. Jen poslouchat moc nebylo co.

video: iDNES.cz