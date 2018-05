VIDEO: Let's Go, Pikachu! Hra čerpá z mobilního hitu Pokémon Go Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V listopadu vyjdou hry Let's Go, Pikachu! a Let's Go, Eevee!, které čerpají z mobilního hitu Pokémon Go a akcentují pohybové ovládání. Ihned je na Switch k dispozici free 2 play hříčka Pokémon Quest, která vyjde později i na iOS a Android. Očekávané hry na hrdiny na Switch se ovšem dočkáme až příští rok.

video: Nintendo