Namísto dovolené v Šanghaji zima v sibiřském Irkutsku. Cestující společnosti Air France tam skončili poté, co jejich letadlo muselo na mrazivé Sibiři nouzově přistát. Stroj se ale místním technikům nepodařilo opravit a společnost cestujícím poslala náhradní letadlo. Jenže i to se porouchalo. Cestující do své destinace doletěli až ve středu třetím letadlem.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters