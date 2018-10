VIDEO: Záchranáři třídí věci a trosky nalezené v moři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záchranáři třídí věci a trosky nalezené v moři

Indonéský pátrací a záchranný tým zřejmě našel část trupu letadla společnosti Lion Air, které se na počátku týdne zřítilo do Jávského moře se 189 lidmi na palubě. Řekl to ve středu televizní stanici TV One armádní šéf Hadi Tjahjanto.

video: AP