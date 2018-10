VIDEO: V Brně učí létat piloty z celého světa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Patnáct let působí na letišti v brněnských Tuřanech letecká škola Flying Academy, která cvičí piloty i na boeingy a airbusy. Do světa jich vypustila kolem tří a půl tisíce. Teď by měla skončit. Údajně i proto, že má studenty z arabských zemí. Podle školy je to jen záminka.

video: Flying Academy