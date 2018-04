VIDEO: Přistávaly tu Migy, teď tu testují svodidla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přistávaly tu Migy, teď tu testují svodidla

Už je to více než třicet let, co z bývalého vojenského letiště blízko hradu Kámen na Pelhřimovsku vzlétly poslední letouny MiG-21. Historie této dráhy, která měří přes dva kilometry, se ale začala psát na začátku padesátých let. Dnes někdejší letiště provozuje zkušební ústav, který zde třeba testuje svodidla.

video: iDNES.cz