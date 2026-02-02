Miss Adéla Štroffeková jako sexy brunetka

Lifestyle
Vítězka Miss Czech Republic 2004 Adéla Štroffeková (23) loni překvapila návratem ke své přirozené hnědé barvě vlasů. Podle svých slov mimo jiné proto, že její někdejší vzhled působil kvůli kombinaci blond hřívy a výrazných prsou „poněkud prvoplánově“.
video: Instagram/@adela_stroffekova
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:48

Samuel Saudek odmítl před soudem vypovídat
Krimi
2. 2. 2026 12:34
01:06

Jsi trapná! Přetahovanou rivalek o Saudka u soudu zachytily kamery
Krimi
2. 2. 2026 12:28
03:47

Novým primasem českým se stane litoměřický biskup Stanislav Přibyl
Domácí
2. 2. 2026 12:22
00:33

Miss Adéla Štroffeková jako sexy brunetka
Lifestyle
2. 2. 2026 12:10
00:48

Kompletace balíčků pomoci v potravinové bance
Domácí
2. 2. 2026 11:56
01:03

Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chapell Roan připnula látku na bradavky
Společnost
2. 2. 2026 11:32
01:48

Celoroční provoz je nutností, říká obchodní ředitel resortu v Dolní Moravě
Domácí
2. 2. 2026 11:30
00:53

Herečka Sophie Turnerová je novou představitelkou Lary Croft
Společnost
2. 2. 2026 11:16
00:37

Trénovala si paměť. A při tom vznikla nová kniha
Domácí
2. 2. 2026 11:04
01:30

COR3 - trailer
Lifestyle
2. 2. 2026 10:24
02:18

Miliony negramotných voličů. Amerika před 100 lety šokovala Evropu
Technika
2. 2. 2026 10:00
00:30

Zrestaurovaný anděl v bazilice vypadá jako Meloniová
Zahraniční
2. 2. 2026 10:00
00:43

Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům
Domácí
2. 2. 2026 9:44
40:24

Metoda Markovič se naučit nedá, říká bývalý šéf pražské kriminálky Smékal
Rozstřel
2. 2. 2026 9:30
01:33

Grammy za album roku má Bad Bunny
Společnost
2. 2. 2026 8:50
00:39

Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim
Domácí
2. 2. 2026 8:46
05:31

Nové Mitsubishi Grandis přijíždí do segmentu, který byl dříve doménou malých kombíků
Domácí
2. 2. 2026 0:06
04:25

O5 a Radeček po transplantaci vlasů: Touha líbit se fanynkám nebo zdokonalení image?
Společnost
2. 2. 2026 0:06
03:38

Po rádiích jsme dlouho toužili, přiznávají platinoví Radečci Ondřej a Tomáš Polákovi
Společnost
2. 2. 2026 0:06
01:47

Humanoidní roboti mění svět. Míří do výroby i služeb
Technika
2. 2. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.