Plastikami je žena posedlá, prsa chce stále zvětšovat
25. 10. 2025 17:40 Lifestyle
Třiatřicetiletá Amanda Bredenová ze Švédska měla už v poměrně nízkém věku jasno o své budoucnosti. Ve čtrnácti letech snila o tom, že vytvoří podobné impérium, jako je Playboy a bude stejně úspěšná jako Hugh Hefner. Především však chtěla vypadat jako Barbie, a to se jí splnilo. Plastiky jí však stále nestačí.
