VIDEO: Apex Legends Official Launch Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Apex Legends Official Launch Trailer

Studio Respawn Entertainement nečekaně vydalo novou hru. Není to však vytoužený Titanfall 3, ale free 2 play battle royale online střílečka. Co na to hráči?

video: Respawn Entertainement