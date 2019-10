VIDEO: Avril Lavigne se objevila na halloweenské párty převlečená za Madonnu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zpěvačky Avril Lavigne a Halsey se na páteční halloweenskou party v Los Angeles převlékly za své neméně slavné kolegy. Avril na pódiu vystoupila jako Madonna a Halsey jako Marilyn Manson. Po dvanácti letech se kanadská zpěvačka Avril Lavigne vrátí také do Prahy. Přijede s turné k letošnímu albu Head Above Water, prvnímu po pauze způsobené vážnou formou lymské boreliózy. Vstupenky na koncert do Tipsport arény, který se uskuteční 23. března, získají uživatelé iDNES Premium v předstihu.

video: AP