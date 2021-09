VIDEO: Batman na Karlově mostě. Nový komiks právě vychází Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V knižní komiksové novince s názvem Batman - Svět zavítá hlavní hrdina do Prahy. Příběh se odehrává v osmdesátých letech a je to poprvé, kdy Batman bojuje se zlem právě v České republice. Kniha bude vydána 14. září, a to hned ve čtrnácti jazycích. Obaly knihy budou vždy lokální dle místa vydání. U nás se proto můžeme těšit na přebal knihy, kde bude Batman vyobrazen na Karlově mostě.

video: Twitter/@DCBatman