Beat Saber je nejlepší hra pro virtuální realitu

Beat Saber je nejlepší hra pro virtuální realitu

Rádi se naplno noříte do hudby a plynete v jejím rytmu? Vadí vám, že se u her moc nehýbete a máte rádi netradiční nápady? Tak pro vás i mnohé další vyšla na PlayStation VR česko-slovenská hra Beat Saber. Je to tzv. killer aplikace, na kterou VR čeká? Ano, je.

video: Sony