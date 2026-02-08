Falešná AI siamská dvojčata září na Instagramu

Lifestyle
Říkají si Valeria a Camila, mají být z Miami a jsou siamská dvojčata. Nejsou to ovšem reálné ženy. Vytvořila je umělá inteligence a je až neskutečné, jak rychle se staly populárními. Postují příspěvky z běžného „života“ a pro mnohé to může být extrémně matoucí. Přesto počty jejich sledujících stále stoupají.
video: itsvaleriaandcamila
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:49

Falešná AI siamská dvojčata září na Instagramu
Lifestyle
8. 2. 2026 11:52
00:53

Mladí sportovci vyzkoušeli nový sportovní areál Pod Pajrekem
Domácí
8. 2. 2026 10:40
00:50

Máme muže, který střílel na zástupce šéfa GRU, zatkli ho v Dubaji, hlásí Rusové
Zahraniční
8. 2. 2026 10:28
07:12

Babiš zvažuje zákaz sociálních sítí dětem pod 15 let
Domácí
8. 2. 2026 10:06
01:10

V Japonsku vrcholí předčasné volby. Populární premiérka chce silnější mandát
Zahraniční
8. 2. 2026 9:40
00:25

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu
Domácí
8. 2. 2026 9:16
01:07

Mádl, Šteindler i Čenský povzbuzují kulturu v Mýtě
Domácí
8. 2. 2026 9:10
05:04

Ples sezóny v Obecním domě: Kdo doprovodil Arabelu a kdo další slavné dámy?
Společnost
8. 2. 2026 8:38
05:24

Móda z plesu sezóny: Princezna Verešová, Arabela v modré a galaktická Lejla
Společnost
8. 2. 2026 8:36
01:16

Galerie minerálů vystavila kostru pravěkého plesiosaura
Domácí
8. 2. 2026 7:36
02:58

Okupační vojska vyklidila před 100 lety první pásmo Porýní
Technika
8. 2. 2026 5:00
01:10

Trailer k filmu Mapplethorpe: Look at the Pictures
Společnost
8. 2. 2026 0:06
02:31

Proměna chaty z roku 1949
Lifestyle
8. 2. 2026 0:06
03:33

Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor za 3 a půl minuty
Technika
8. 2. 2026 0:06
35:09

Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor
Technika
8. 2. 2026 0:06
01:36

Syn mi po představení řekl, že se za mě stydí, přiznal Stránský
Společnost
8. 2. 2026 0:06
02:50

Chtěli mě řešit ve slovenském parlamentu a zavřít, říká Varhan Orchestrovič Bauer
Společnost
8. 2. 2026 0:06
00:40

V lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé, další jsou zranění
Zahraniční
7. 2. 2026 21:38
01:44

Demonstrace tisíců odpůrců olympiády v Miláně přerostla v násilnosti
Zahraniční
7. 2. 2026 20:40
00:53

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok
Zahraniční
7. 2. 2026 20:32

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.