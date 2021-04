VIDEO: Blood of Heroes - closed beta gameplay trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Blood of Heroes - closed beta gameplay trailer

Středověká multiplayerová akce Blood of Heroes působí jako kombinace Dark Souls a For Honor. Pokud hrajete na PC, můžete se zkusit přihlásit do uzavřené bety.

video: Vizor Games