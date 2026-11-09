Bohemian Burlesque Festival slaví 10 let
9. 11. 2026 0:06 Lifestyle
Desátý ročník Bohemian Burlesque Festivalu nabídne čtyři večery plné třpytu, humoru, elegance a smyslnosti, ale také denní trh. Největší burleskní událost v Česku letos přivítá rekordních 100 performerů z 20 zemí.
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Bohemian Burlesque Festival slaví 10 let
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