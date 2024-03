VIDEO: Brazilská provokatérka tvrdí, že má orgasmus i stokrát denně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Brazilská provokatérka tvrdí, že má orgasmus i stokrát denně

Brazilská modelka Suzy Cortezová uvedla, že zhruba stokrát denně prožívá orgasmus. Někdy je to příjemné, jindy zažívá opravdu krušné chvilky. Obzvlášť v případě, že se jí to stane na veřejnosti. Orgasmus má totiž třeba i při chůzi nebo cvičení. „Někdy je to docela trapas,“ říká.

video: Suzy Cortez