Britney Spearsová zveřejnila na svém Instagramu video, na kterém to vypadá, jako kdyby chtěla vyskočit z balkónu. Zpěvačka ale naopak srší energií a skvělou náladou. V neděli 2. prosince oslavila své 37. narozeniny, a i když je dvojnásobnou maminkou, tak se má stále čím chlubit. S její postavou by popová princezna strčila do kapsy kdejakou dvacítku.

