Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem

Ondřej Sokol a Lukáš Pavlásek se s filmovým štábem v čele s režisérem Danem Svátkem a kameramanem Jakubem Šimůnkem rozhodli natočit cestopisný seriál, jaký nikdo nikdy neviděl. To se jim skutečně povedlo... Z navštívených zemí toho divák zatím moc neviděl, zato jejich kamery zaznamenaly jeden průser za druhým. A proto mohl vzniknout tento film... Dozvíte se, co se těmto dvěma komikům, kteří se chtěli přiblížit slávě Zikmunda a Hanzelky, během 80 dní na cestě kolem světa stalo. Nakonec se totiž z ambice vyrobit „cestopis snů" stává šílený až dobrodružný a akční úprk přede všemi a vším, kdo a co se pro ně na cestě kolem zeměkoule stalo životu nebezpečným.

video: Prima Cool