VIDEO: Američan soutěžil o miliony. Neporadil si s českým ano Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Američan soutěžil o miliony. Neporadil si s českým ano

Soutěžící J.D. Barton se v americké verzi vědomostní hry Chcete být milionářem? vzdal částky 500 tisíc dolarů, v přepočtu 10 milionů korun. Zradilo ho české slovo „ano“. S odpovědí mu nedokázal poradit ani moderátor Jimmy Kimmel, na kterého se terapeut obrátil s žádostí o pomoc.

video: Who Wants to Be a Millionaire?