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Místo chleba sáček chipsů. Nový trend z TikToku dobývá internet

Lifestyle
Na první pohled zvláštní kombinace se stala jedním z největších letních hitů sociálních sítí. Místo pečiva poslouží sáček chipsů, do kterého se přidají všechny ingredience oblíbeného italského sendviče. Recept je jednoduchý a podle jeho fanoušků překvapivě chutný.
video: tiktok / @yaphankdeli
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