Chorvatská Crikvenica láká rodiny s dětmi písečnými plážemi

Chorvatská Crikvenica láká rodiny s dětmi písečnými plážemi

Jaké předsudky kolují o Češích mezi rodilými Chorvaty? Samozřejmě si nás váží za věrnost a vtip. Úšklebky však vyvolává česká představa o ideálně strávené dovolené - chytáním bronzu od rána do večera. Konkrétně ve městě Crikvenica by to však byla věčná škoda. Službami, kvalitní gastronomií i zážitky překoná jedenáctitisícové město i známější letoviska.

video: iDNES.tv