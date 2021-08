VIDEO: Most se zřítil jen pár vteřin poté, co ho přešli lidé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Most se zřítil jen pár vteřin poté, co ho přešli lidé

V čínském měst Šao-sing se ve středu zřítil jen dva roky starý most. Incident se stal pár vteřin poté, co most přešel poslední člověk. Příčinu zřícení vyšetřuje místní policie.

video: Reuters