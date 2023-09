VIDEO: Rozzuřený hroch napadl svého chovatele Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozzuřený hroch napadl svého chovatele

Turisté v zoologické zahradě v čínské provincii Chu-nan natočili incident, při kterém se jeden z chovatelů dostal do křížku s hrochem. Když přišel do ubikace těchto sudokopytníků, dva samci se prali. Chovatel se je tedy pokusil od sebe odtrhnout. Jenže to se mu nepovedlo a jeden ze samců se po něm ohnal. Na záznamu je vidět, jak jeden z hrochů s tlamou plnou trávy vyhnal chovatele a následně ho povalil na zem. Muž naštěstí vyvázl z potyčky bez zranění.

video: KameraOne