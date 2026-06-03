Cities of Myth - trailer
3. 6. 2026 0:06 Lifestyle
Ještě během letošního roku vyjde na počítače budovatelská strategie Theos: Cities of Myth. Kromě spokojenosti obyvatel bude třeba plnit i přání bohů. Dobrou zprávou je, že na hře pracují lidé, kteří mají s tímto žánrem bohaté zkušenosti.
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Cities of Myth - trailer
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