VIDEO: Člověk by ve vzduchu neměl cítit strach, říká o létání hobby pilotka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Člověk by ve vzduchu neměl cítit strach, říká o létání hobby pilotka

Jak se k létání dostala Kristýna Jupová, která je hobby pilotkou? Jak vzpomíná na svůj první let? Cítí se v oblacích tak, že má život ve vlastních rukách? Měl by člověk cítit strach, když řídí letadlo? Jaké byly reakce nejbližšího okolí na to, že Kristýna bude létat?

video: rena, iDNES.tv