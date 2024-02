VIDEO: Měla přes čtyřicet plastik, operace žena miluje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čtyřiačtyřicetiletá Sheyla Hershey z New Yorku je opravdovou milovnicí plastických operací. Obzvlášť zvětšování poprsí je její velkou zálibou, a to i přes varování lékařů, kteří už mají strach o její zdraví. „Čtyřikrát jsem málem zemřela, ale nakonec to stejně dobře dopadlo,“ uvedla.

video: Instagram/@sheylahoficial