Cvičit začala před sedmi lety, ve dvaašedesáti má žena super postavu

V mládí bojovala s váhou a bývala oplácaná, po padesátce začala Monica Bousquetová cvičit a ve dvaašedesáti má svaly, které by jí leckdo mohl závidět. Dokonce si troufla na fitness soutěže a ke svému překvapení také vyhrává. „Je to jen o nastavení mysli. Dokáže to každý, kdo je zdravý,“ myslí si.

video: ig/@monicabousquet