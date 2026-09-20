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Kodaňské Kaktus Towers nejprve dráždily, dnes jsou hitem

Lifestyle
Vypadají jako obří kaktusy a jejich naježená silueta zprvu budila v Kodani pořádné vášně. Za tím extravagantním vzhledem Kaktus Towers se ovšem neskrývá snaha vyniknout za každou cenu. Architekti ze studia BIG se naopak snažili vytvořit maximálně racionální bytové věže, co nevypadají jako paneláky.
video: NSG Group Deutschland
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